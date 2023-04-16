Італія передала Україні нову партію самохідних артилерійських установок: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Користувачі соцмереж помітили колону з самохідними артилерійськими установками, що прямували до України. У потяг завантажили кілька десятків одиниць. Міністр зв'язків із парламентом Лука Чиріані з посиланням на джерела в Міністерстві оборони також підтвердив цю інформацію. Про це інформує УНН, пише nordest24.it.
Деталі
Самохідні артилерійські установки на гусеницях М109 є частиною військових поставок в Україну від попереднього уряду, і які доставляються в останні тижні.
Італія ухвалила рішення передати частину своїх списаних M109L Україні у рамках військової співпраці між двома країнами.
Передача передбачає постачання близько 20-30 модернізованих самохідних гаубиць. Операція оцінюється в 30 мільйонів євро і включає також навчання українського персоналу та постачання запасних частин.
Довідка
M109 - самохідні артилерійські установки американського виробництва на гусеничному ході. Представлені в 1962 році вони мають велику вежу з 28 снарядами, передній двигун, алюмінієвий корпус, який забезпечує деякий захист від стрілецької зброї, вага 23/28 тонн (залежно від версії). Вони оснащені легкою гаубицею з великим дульним гальмом з коротким стволом приблизно 23 калібру, з дальністю стрільби 14 км. M109 зазнали значних модифікацій, щоб йти в ногу з технологічним прогресом. Серед покращених версій – M109G, стандартна модель НАТО з покращеним дулом; M109A2/A3 з довшим стволом 39 калібру і дальністю стрільби 24 км; M109A5 з ще довшим стволом 52 калібру і дальністю стрільби 30 км; M109A6 Paladin з автоматичною системою наведення та дальністю 40 км.
Італія отримала M109 у 1964 році і використовувала їх до 2005 року, коли їх замінили самохідними PzH 2000. Італійські M109 були у версії M109L, похідної від M109A2/A3, але зі 155-мм стволом виробництва Oto Mel. Дальність стрілянини M109L становила 24 км зі стандартними боєприпасами та 30 км із допоміжними боєприпасами.