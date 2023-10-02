ISW изменил свое мнение относительно того будет ли "вагнер" представлять угрозу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Институт изучения войны пересмотрел свою оценку относительно перспектив ЧВК “вагнера” снова стать такой же эффективной военной организацией, если ее возглавят разные люди. Об этом пишет ISW, передает УНН.
Детали
Ранее ISW оценивало, что разобщенные элементы “вагнера” вряд ли представляют серьезную военную угрозу для Украины, если не обеспечат полный набор эффективности ЧВК как унитарной организации под консолидированным руководством евгения пригожина и дмитрия уткина.
Эта первоначальная оценка будет недействительной, ведь ЧВК “вагнера” может восстановиться как согласованное и большое формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством.
Пока остается неизвестным кто возглавит боевиков и какой структуре они будут подчиняться. Но путин ведет переговоры об этом с экс-командующим "вагнера" андреем трушевым, который сейчас работает в минобороны рф.
Параллельно сын пригожина павел якобы договаривается о подчинении наемников росгвардии.
Напомним
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в X (бывший Twitter) прокомментировал возвращение наемников "вагнера" на Бахмутское направление. Он отметил, что это событие призвано лишь медийно "перекричать" громкие поражения рф на фронте.