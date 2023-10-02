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ISW змінив свою думку щодо того чи становитиме “вагнер” загрозу в Україні

ISW змінив свою думку щодо того чи становитиме “вагнер” загрозу в Україні

Київ • УНН

 • 147383 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Інститут вивчення війни переглянув свою оцінку щодо перспектив ПВК “вагнера” знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо її очолять різні люди. Про це пише ISW, передає УНН.

Деталі 

Раніше ISW оцінювало, що роз'єднані елементи “вагнера” навряд чи становлять серйозну військову загрозу для України, якщо не забезпечать повний набір ефективності ПВК як унітарної організації під консолідованим керівництвом євгена пригожина та дмитра уткіна. 

Ця початкова оцінка буде недійсною, адже ПВК “вагнера” може відновитись як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом.

Поки що залишається невідомим хто очолить бойовиків і якій структурі вони підпорядковуватимуться. Але путін веде перемовини про це з екскомандувачам "вагнера" андрієм трушевим, що зараз працює в міноборони рф.

Паралельно син пригожина павло нібито домовляється про підпорядкування найманців росгвардії.

Нагадаємо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в X (колишній Twitter) прокоментував повернення найманців "вагнера" на Бахмутський напрямок. Він зазначив, що ця подія покликана лише медійно "перекричати" гучні поразки рф на фронті.

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