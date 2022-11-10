ISW: уход российских войск не ловушка, но битва за Херсон еще не окончена
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что решение об отводе российских войск через Днепр, вряд ли является ловушкой, передает УНН со ссылкой на аналитическую справку, обнародованную Институтом.
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«Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в бой близ Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Ранее ISW наблюдала за многими признаками того, что российские силы, военные и экономические активы и оккупационные элементы постоянно отступают с западного берега через реку Днепр, и российские официальные лица предусматривают и готовились к отводу способом, который несовместим с кампанией с целью обмануть и заманить в ловушку украинские войска», - считают аналитики.
В то же время в ISW отмечают, что российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом городе Херсоне, но эти бои будут прикрытием для вывода как можно большего количества российских подразделений в должном порядке.
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«Всему российскому контингенту понадобится некоторое время, чтобы отойти через реку Днепр, до сих пор непонятно, смогут ли российские силы провести уход в относительно хорошем порядке под давлением Украины. Битва за Херсон еще не закончилась, но российские войска вступили в новую фазу — приоритетом является отведение своих сил через реку в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление», - говорится в отчете.
Аналитики считают, что украинское контрнаступление «вероятно удалось».
«Суровикин прямо признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставок на западный берег», - добавляют аналитики.