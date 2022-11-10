ISW: уход российских войск не ловушка, но битва за Херсон еще не окончена

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«Уход России с западного берега Днепра вряд ли является ловушкой, призванной заманить украинские войска в бой близ Херсона, как предполагают некоторые украинские и западные источники. Ранее ISW наблюдала за многими признаками того, что российские силы, военные и экономические активы и оккупационные элементы постоянно отступают с западного берега через реку Днепр, и российские официальные лица предусматривают и готовились к отводу способом, который несовместим с кампанией с целью обмануть и заманить в ловушку украинские войска», - считают аналитики.

В то же время в ISW отмечают, что российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом городе Херсоне, но эти бои будут прикрытием для вывода как можно большего количества российских подразделений в должном порядке.

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«Всему российскому контингенту понадобится некоторое время, чтобы отойти через реку Днепр, до сих пор непонятно, смогут ли российские силы провести уход в относительно хорошем порядке под давлением Украины. Битва за Херсон еще не закончилась, но российские войска вступили в новую фазу — приоритетом является отведение своих сил через реку в надлежащем порядке и задержка украинских сил, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление», - говорится в отчете.

Аналитики считают, что украинское контрнаступление «вероятно удалось».

«Суровикин прямо признал, что российские войска не могут обеспечить свою группировку в Херсоне и прилегающих районах из-за украинских ударов по критически важным российским линиям поставок на западный берег», - добавляют аналитики.