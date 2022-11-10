ISW: відхід російських військ не пастка, але битву за Херсон ще не закінчено

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«Відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська в бій поблизу Херсона, як припускають деякі українські та західні джерела. Раніше ISW спостерігала за багатьма ознаками того, що російські сили, військові та економічні активи та окупаційні елементи постійно відступають із західного берега через річку Дніпро, і російські офіційні особи передбачають і готувалися до відведення у спосіб, який є несумісним з кампанією з метою обдурити і заманити в пастку українські війська», - вважають аналітики.

Водночас в ISW наголошують, що російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, щоб підтримувати впорядковане відступлення, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бої будуть прикриттям для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку.

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«Усьому російському контингенту знадобиться деякий час, щоб відійти через річку Дніпро, і досі незрозуміло, чи зможуть російські сили провести відхід у відносно хорошому порядку під тиском України. Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу — пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ», - йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що український контрнаступ «ймовірно вдався».

«Суровікін прямо визнав, що російські війська не можуть забезпечити своє угруповання в Херсоні та прилеглих районах через українські удари по критично важливих російських лініях постачання на західний берег», - додають аналітики.