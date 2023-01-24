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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ISW: россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы

Киев • УНН

 • 944648 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности весной, передает УНН.

ISW: россия может начать наступательные действия в ближайшие месяцы

Детали

Аналитики отмечают что, по оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года, что частично подтверждает оценку ISW о том, что российские войска могут осуществить решающее наступление в ближайшие месяцы.

Также в ISW заметили, что россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций. 23 января председатель российской Думы Вячеслав Володин встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Райси с целью расширения двустороннего сотрудничества.

Галибаф отметил, что москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах на фоне американских санкций, что, по мнению Володина, сблизило две страны. Кроме того, источники в иранском Корпусе стражей исламской революции также высказали предположение о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и москвой.

ISW также пишет, что чрезмерная зависимость группы "Вагнера" от вербовки из исправительных колоний, похоже, оказывает все большее влияние на боеспособность ЧВК. Глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова заявила 23 января, что из 50 000 заключенных, завербованных "Вагнером", только 10 000 воюют на фронте в Украине из-за высоких показателей потерь, сдачи в плен и дезертирства.

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