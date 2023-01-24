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ISW: росія може почати наступальні дії в найближчі місяці

Київ • УНН

 • 944648 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що росія може почати наступальні дії в найближчі місяці, зокрема навесні, передає УНН.

ISW: росія може почати наступальні дії в найближчі місяці

Деталі

Аналітики зазначають що, за оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська можуть здійснити вирішальний наступ в найближчі місяці.

Також в ISW помітили, що росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи до взаємовигідного ухилення від санкцій. 23 січня голова російської Думи В'ячеслав Володін зустрівся в Тегерані зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ебрагімом Райсі з метою розширення двостороннього співробітництва.

Галібаф зазначив, що москва і Тегеран повинні прагнути до зміцнення зав’язків у фінансовому, енергетичному та сировинному секторах на тлі американських санкцій, що, на думку Володіна, зблизило дві країни. Крім того, джерела в іранському Корпусі вартових ісламської революції також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном і москвою.

ISW також пише, що надмірна залежність групи "Вагнера" від вербування з виправних колоній, схоже, має дедалі більший вплив на боєздатність ПВК. Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" Ольга Романова заявила 23 січня, що з 50 000 ув'язнених, завербованих "Вагнером", лише 10 000 воюють на фронті в Україні через високі показники втрат, здачі в полон і дезертирства.

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