Существенные осадки пройдут в Украине

На севере и западе Украины существенные осадки маловероятны, на остальной территории пройдут дожди, местами сильные ливни.



В западной части преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем ​​+ 4 + 9 °.



В северных областях существенные осадки маловероятны, лишь на Сумщине - дождь. Температура воздуха ночью + 3 + 8 °, днем ​​+ 3 + 8 °.



В восточных областях дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 7 + 13 °, днем ​​+ 12 + 17 °.



В центральной части ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью + 3 + 9 °, днем ​​+ 4 + 10 °, на Днепропетровщине + 12 + 18 °.



В южной части пройдут дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 9 + 15 °, днем ​​+ 14 + 20 °.



Ветер в Украине юго-западный, на западе и севере северо-восточный, 5-12 м / с.