Существенные осадки пройдут в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня в южной части Украины температура воздуха достигнет + 15 + 22 градуса, в большинстве областей запада и севера ожидается похолодание до + 5 + 12 градусов. Температура воздуха на остальной территории составит течение дня + 7 + 13 градусов, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
На севере и западе Украины существенные осадки маловероятны, на остальной территории пройдут дожди, местами сильные ливни.
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- В западной части преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем + 4 + 9 °.
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- В северных областях существенные осадки маловероятны, лишь на Сумщине - дождь. Температура воздуха ночью + 3 + 8 °, днем + 3 + 8 °.
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- В восточных областях дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 7 + 13 °, днем + 12 + 17 °.
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- В центральной части ожидаются сильные дожди. Температура воздуха ночью + 3 + 9 °, днем + 4 + 10 °, на Днепропетровщине + 12 + 18 °.
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- В южной части пройдут дожди, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью + 9 + 15 °, днем + 14 + 20 °.
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Ветер в Украине юго-западный, на западе и севере северо-восточный, 5-12 м / с.