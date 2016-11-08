Істотні опади пройдуть в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні у південній частині України температура повітря досягне +15+22 градуси, у більшості областей заходу та півночі очікується похолодання до +5+12 градусів. Температура повітря на решті території становитиме протягом дня +7+13 градусів, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
На півночі та заході України істотні опади малоймовірні, на решті території пройдуть дощі, місцями сильні зливи.
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- У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі +2+7°, вдень +4+9°.
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- У північних областях істотні опади малоймовірні, лише на Сумщині — дощ. Температура повітря вночі +3+8°, вдень +3+8°.
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- У східних областях дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +7+13°, вдень +12+17°.
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- У центральній частині очікуються сильні дощі. Температура повітря вночі +3+9°, вдень +4+10°, на Дніпропетровщині +12+18°.
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- У південній частині пройдуть дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +9+15°, вдень +14+20°.
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Вітер в Україні південно-західний, на заході та півночі північно-східний, 5-12 м/с.