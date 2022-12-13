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История ОАСК завершилась, история реформ продолжается - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что история Окружного административного суда Киева завершилась, а реформы будут продолжаться, передает УНН.

Цитата

“Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК — Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается — продолжается даже во время такой войны”, — сказал он.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда.

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