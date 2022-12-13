История ОАСК завершилась, история реформ продолжается - Зеленский

Цитата

“Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК — Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается — продолжается даже во время такой войны”, — сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда.