История ОАСК завершилась, история реформ продолжается - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что история Окружного административного суда Киева завершилась, а реформы будут продолжаться, передает УНН.
Цитата
“Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК — Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается — продолжается даже во время такой войны”, — сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и образования Киевского городского окружного административного суда.