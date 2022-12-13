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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває - Зеленський

Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває - Зеленський

Київ • УНН

 • 565716 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що історія Окружного адміністративного суду Києва завершилася, а реформи триватимуть, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК — Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває — триває навіть під час такої війни”, — сказав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Українські Національні Новини

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