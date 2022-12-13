Історія ОАСК завершилась, історія реформ триває - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що історія Окружного адміністративного суду Києва завершилася, а реформи триватимуть, передає УНН.
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“Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК — Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває — триває навіть під час такої війни”, — сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.