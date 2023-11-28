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Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 16:47  •  14041 просмотра

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Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения

О том, что такое антивозрастная терапия, с чего мы можем начать уже сегодня и влияет ли война на наш реальный биологический возраст читателям УНН рассказал врач антивозрастной терапии, дерматовенеролог, заведующий отделением в DMC Clinic Андрей Ваганов-Дашков.

- В последнее время все чаще слышим об антивозрастной терапии. Что такое, вообще, антивозрастная терапия: в чем ее суть, цель и польза? Является ли антивозрастная терапия частью биохакинга, к которому прибегают некоторые люди?

Первый вопрос очень объемный, начну с конца. Что такое биохакинг. По моему мнению, это авангард науки, цель которого создать человека - лучшую версию себя. В популярной культуре, в медиа, это похоже на эксперименты над собой. То есть чаще всего люди, практикующие биохакинг самостоятельно, не задумываются о последствиях, о том,  что будет с ними через год, пять лет, десять.  

Что такое AntiAge. Это научной способ быть здоровым человеком и, как следствие этого, увеличить продолжительность жизни. Сегодня мы имеем несколько направлений в этой области, это работа с генами, модификация образа жизни - то есть медицина Лайф стайл, функциональный подход, где рассматривается поддержка функциональности органов. Мне нравится медицина Лайф стайл, потому что это то, что каждый из нас может сделать самостоятельно. Например изменить отношение к питанию, сну и физической нагрузке. В своем докладе на Форуме Women Power я об этом расскажу.

- С какими отраслями медицины соприкасается антивозрастная терапия? Идет ли речь только об эндокринологии, например, или косметологических процедурах?  

Когда мы говорим об антивозрастной терапии, то это - сочетание различных специалистов в области медицины, спорта, диетологии, психологии.

- Какие методики используются в антивозрастной терапии?

Є множество методов - от принятия таблеток и капельниц до физиотерапии. Например, криосауна, электросон, специфические массажи такие как лимфодренаж, сомато-эмоциональный массаж. Посещение спа салонов - это тоже антиэйдж.                                      

-  С какого возраста человеку необходимо обратиться к антивозрастному терапевту? От чего это зависит?

Сегодня мы должны понять, что антиэйдж начинается с рождения ребенка. Потому что какие привычки сформируются к еде, отношение к своему телу, психологическое здоровье - это все создает условия того, как долго и с каким качеством мы будем жить. Таким образом, чем раньше - тем лучше.

-  Какие в современном мире основные факторы, которые влияют на процесс старения людей? Возможно, какие-то раньше были неважными, а теперь играют значительную роль? 

Ответ на этот вопрос прост - образ жизни. То, как мы живем, то, как мы питаемся, спим, занимаемся любовью - то есть наш лайфстайл. Ничего нового, но это то, что нас может делать более молодыми или более старыми. Потому что только 20 процентов - это генетическое старение, а все остальное это наш образ жизни.

- В данный момент процессу старения организма больше подвержены мужчины или женщины? Какие объективные и субъективные факторы на это влияют? И есть ли разница в антивозрастной терапии для женщин и мужчин?

Пол не является определяющим фактором, хотя и является одним из основных. Персонализированный подход к каждой личности является самым важным, в антиэйджинге нет готовых схем. Є персонализированный подход к каждому.

- Является ли избыточный вес фактором, непосредственно ускоряющим старение?

Вес тоже является фактором, который сокращает нашу жизнь. Следствием избыточного веса является сахарный диабет второго типа, повышенный холестерин, повышенное давление, и так далее. Эти вещи вещи нам не продлевают жизнь, а только сокращают.

- Стресс - является фактором старения? Начали ли украинцы стареть быстрее с войной? 

Да, стресс является фактором старения. Есть исследование, которое говорит нам о том, что человек, который находится в хроническом стрессе год, биологически старше на десять лет человека, не находящегося под воздействием стресса.

- Можно ли с этим что-то поделать? 

Да, можно. Существуют научно подтвержденные меры. Буду рассказывать об этом в моем докладе на Форуме. 

Что: Форум Woman Power

Где: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23, 3 этаж 

Когда: 2 декабря, 9:00

Билеты: secure.wayforpay.com/payment/womenpowerforum_2023

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
Антивікова терапія: її методи, переваги та вплив стресу на старіння
Research on anti-aging therapy: its methods, benefits and the impact of war on aging
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