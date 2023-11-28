Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение
Киев • УНН
Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения
О том, что такое антивозрастная терапия, с чего мы можем начать уже сегодня и влияет ли война на наш реальный биологический возраст читателям УНН рассказал врач антивозрастной терапии, дерматовенеролог, заведующий отделением в DMC Clinic Андрей Ваганов-Дашков.
- В последнее время все чаще слышим об антивозрастной терапии. Что такое, вообще, антивозрастная терапия: в чем ее суть, цель и польза? Является ли антивозрастная терапия частью биохакинга, к которому прибегают некоторые люди?
Первый вопрос очень объемный, начну с конца. Что такое биохакинг. По моему мнению, это авангард науки, цель которого создать человека - лучшую версию себя. В популярной культуре, в медиа, это похоже на эксперименты над собой. То есть чаще всего люди, практикующие биохакинг самостоятельно, не задумываются о последствиях, о том, что будет с ними через год, пять лет, десять.
Что такое AntiAge. Это научной способ быть здоровым человеком и, как следствие этого, увеличить продолжительность жизни. Сегодня мы имеем несколько направлений в этой области, это работа с генами, модификация образа жизни - то есть медицина Лайф стайл, функциональный подход, где рассматривается поддержка функциональности органов. Мне нравится медицина Лайф стайл, потому что это то, что каждый из нас может сделать самостоятельно. Например изменить отношение к питанию, сну и физической нагрузке. В своем докладе на Форуме Women Power я об этом расскажу.
- С какими отраслями медицины соприкасается антивозрастная терапия? Идет ли речь только об эндокринологии, например, или косметологических процедурах?
Когда мы говорим об антивозрастной терапии, то это - сочетание различных специалистов в области медицины, спорта, диетологии, психологии.
- Какие методики используются в антивозрастной терапии?
Є множество методов - от принятия таблеток и капельниц до физиотерапии. Например, криосауна, электросон, специфические массажи такие как лимфодренаж, сомато-эмоциональный массаж. Посещение спа салонов - это тоже антиэйдж.
- С какого возраста человеку необходимо обратиться к антивозрастному терапевту? От чего это зависит?
Сегодня мы должны понять, что антиэйдж начинается с рождения ребенка. Потому что какие привычки сформируются к еде, отношение к своему телу, психологическое здоровье - это все создает условия того, как долго и с каким качеством мы будем жить. Таким образом, чем раньше - тем лучше.
- Какие в современном мире основные факторы, которые влияют на процесс старения людей? Возможно, какие-то раньше были неважными, а теперь играют значительную роль?
Ответ на этот вопрос прост - образ жизни. То, как мы живем, то, как мы питаемся, спим, занимаемся любовью - то есть наш лайфстайл. Ничего нового, но это то, что нас может делать более молодыми или более старыми. Потому что только 20 процентов - это генетическое старение, а все остальное это наш образ жизни.
- В данный момент процессу старения организма больше подвержены мужчины или женщины? Какие объективные и субъективные факторы на это влияют? И есть ли разница в антивозрастной терапии для женщин и мужчин?
Пол не является определяющим фактором, хотя и является одним из основных. Персонализированный подход к каждой личности является самым важным, в антиэйджинге нет готовых схем. Є персонализированный подход к каждому.
- Является ли избыточный вес фактором, непосредственно ускоряющим старение?
Вес тоже является фактором, который сокращает нашу жизнь. Следствием избыточного веса является сахарный диабет второго типа, повышенный холестерин, повышенное давление, и так далее. Эти вещи вещи нам не продлевают жизнь, а только сокращают.
- Стресс - является фактором старения? Начали ли украинцы стареть быстрее с войной?
Да, стресс является фактором старения. Есть исследование, которое говорит нам о том, что человек, который находится в хроническом стрессе год, биологически старше на десять лет человека, не находящегося под воздействием стресса.
- Можно ли с этим что-то поделать?
Да, можно. Существуют научно подтвержденные меры. Буду рассказывать об этом в моем докладе на Форуме.
Что: Форум Woman Power
Где: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандеры, 23, 3 этаж
Когда: 2 декабря, 9:00
Антивозрастная терапия: ее методы, преимущества и влияние стресса на старение
Специалист AntiAge терапии убежден, что путь к сохранению молодости начинается с рождения.
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