Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Использование сотрудниками АРМА автомобиля с номерами прикрытия и отрицание этого факта является основанием для как минимум внутреннего расследования. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат, эксперт в области борьбы с коррупцией Ярослав Юрчишин.

Контекст

Ранее стало известно, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ "Гулливер" на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия. В ответ на запрос УНН в АРМА заявили, что такого никогда не было. Однако, видео, которое есть в распоряжении УНН подтверждает, что работники АРМА приехали в столичный ТРЦ именно на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами.

Юрчишин отметил, что сотрудники АРМА не имеют права использовать автомобили с номерами прикрытия. Поэтому, единственный случай, когда они могли ездить на таких авто, это во время следственных действий с представителями правоохранительных органов.

Было ли это собственно самовольное нарушение закона работниками АРМА, или это было участие АРМА в процессуальных действиях другого правоохранительного органа, который, возможно, тоже имеет основания посещать это предприятие. Поэтому этот вопрос надо точно выяснить. Почему АРМА обманывает? Если это происходило в результате определенных следственных действий - это может быть тайна следствия и АРМА обязана не давать эту информацию, чтобы не навредить следствию. Но это все точно должно стать основанием внутреннего расследования, и не корректный ответ - то есть отрицание факта - это неправильное поведение в этом случае - указывает нардеп.

По его словам, в АРМА должны были четко сообщить, что использование номеров прикрытия осуществлялось в рамках определенных следственных действий.

"То, что АРМА отрицает имеющиеся факты - это дает основания собственно надеяться, что будет внутреннее расследование, по меньшей мере будет исправлена коммуникация в этом направлении, а если действительно были злоупотребления, то и будут дисциплинарные взыскания", - подчеркнул Юрчишин.

Напомним

Глава АРМА Елена Дума сообщала о том, что сотрудники агентства тщательно осматривали БФК "Гулливер". Однако, на видео, которое она опубликовала у себя в тг-канале видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.