Испанский наставник сборной Украины по футболу направил Украине гуманитарную помощь

Детали

Кортес вместе с благотворительными организациями отправил в Украину два грузовика с едой, одеждой, лекарствами. Также Кортес планирует и в дальнейшем участвовать в сборе средств, или гуманитарной помощи.

Заметим, что испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Кортес имеет 8-летний опыт работы тренером.

Справка

Луис Кортес — испанский тренер, который возглавлял женскую команду каталонской “Барселоны”. В сезоне-2020/2021 Кортес привел каталонок к победе в Лиге чемпионов, после чего клуб уволил специалиста. Также под его руководством Барселона дважды подряд выиграла чемпионат Испании. УЕФА признал испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021.