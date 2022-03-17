Испанский наставник сборной Украины по футболу направил Украине гуманитарную помощь

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес поддержал украинский народ во время борьбы с российскими оккупантами, сообщает УНН со ссылкой на Twitter Кортеса.

Детали

Кортес вместе с благотворительными организациями отправил в Украину два грузовика с едой, одеждой, лекарствами. Также Кортес планирует и в дальнейшем участвовать в сборе средств, или гуманитарной помощи.

Заметим, что испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Кортес имеет 8-летний опыт работы тренером.

Справка

Луис Кортес — испанский тренер, который возглавлял женскую команду каталонской “Барселоны”. В сезоне-2020/2021 Кортес привел каталонок к победе в Лиге чемпионов, после чего клуб уволил специалиста. Также под его руководством Барселона дважды подряд выиграла чемпионат Испании. УЕФА признал испанца лучшим тренером женских команд в сезоне-2020/2021.

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