Іспанський наставник збірної України з футболу направив Україні гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес підтримав український народ під час боротьби з російськими окупантами, повідомляє УНН з посиланням на Twitter Кортеса.
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Кортес разом із благодійними організаціями відправив в Україну дві вантажівки з їжею, одягом, ліками. Також Кортес планує й надалі брати участь у збиранні коштів, чи гуманітарної допомоги.
Зауважимо, що іспанець очолив жіночу збірну України у листопаді 2021 року. Кортес має 8-річний досвід роботи тренером.
Довідка
Луїс Кортес — іспанський тренер, який очолював жіночу команду каталонської “Барселони”. У сезоні-2020/2021 Кортес привів каталонок до перемоги в Лізі чемпіонів, після чого клуб звільнив фахівця. Також під його керівництвом Барселона двічі поспіль виграла чемпіонат Іспанії. УЄФА визнав іспанця найкращим тренером жіночих команд у сезоні-2020/2021.