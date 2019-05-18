Испанский клуб стал самым дорогим футбольным брендом мира

Стоимость "галактикос" сейчас составляет 1,646 млрд евро. За последний год эта цифра подскочила на 27 процентов.

Представитель Примеры обошел "Манчестер Юнайтед", стоимость которого упала на 5,8 процента (1,472 млрд). Далее расположились "Барселона" 1,393, "Бавария" - 1,314, "Манчестер Сити" - 1,255, "Ливерпуль" - 1,191, "Челси" - 968 тыс., "ПСЖ" - 914, "Арсенал" - 885 и "Тоттенхэм" - 758.

Заметим, что за последние пять лет "Реал" четыре раза побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.

Добавим также, "Brand Finance", который является одним из крупнейших в мире поставщиков услуг в области оценки брендов, учитывает таких факторов как спортивные результаты, эффективность коммерческой деятельности, онлайн-проекты, состояние инфраструктуры, посещаемость матчей и другие.