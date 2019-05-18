Іспанський клуб став найдорожчим футбольним брендом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Мадридський ФК "Реал" очолив список найдорожчих брендів світу з футболу. Про це повідомляє консалтингова компанія "Brand Finance", передає УНН.
Вартість "галактікос" зараз складає 1,646 млрд євро. За останній рік ця цифра підскочила на 27 відсотків.
Представник Прімери обійшов "Манчестер Юнайтед", вартість якого впала на 5,8 відсотки (1,472 млрд). Далі розташувалися "Барселона" 1,393, "Баварія" - 1,314, "Манчестер Сіті" - 1,255, "Ліверпуль" - 1,191, "Челсі" – 968 тис., "ПСЖ" - 914, "Арсенал" - 885 і "Тоттенхем" - 758.
Зауважимо, що за останні п'ять років "Реал" чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів УЄФА.
Додамо також, "Brand Finance", який є одним із найбільших в світі постачальників послуг в області оцінки брендів, враховує таких факторів як спортивні результати, ефективність комерційної діяльності, онлайн-проекти, стан інфраструктури, відвідуваність матчів і інші.