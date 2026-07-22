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Испанским футболистам Руису и Гави подарили более 150 кг помидоров за победу на ЧМ

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Руис получил 85 килограммов помидоров сорта «Бомбон Колорао», а Гави — 68,5 килограммов. Именно столько весит каждый из футболистов.

Испанским футболистам Руису и Гави подарили более 150 кг помидоров за победу на ЧМ

Власти испанского муниципалитета Лос-Паласиос-и-Вильяфранка подарили полузащитникам сборной Испании Фабиану Руису и Гави, откуда футболисты родом, 150 килограммов помидоров за победу на Чемпионате мира-2026, передает УНН

Эти кадры впечатляют не меньше, чем подвиг наших двух чемпионов Фабиана и Гави и национальной сборной. Здесь вы можете увидеть, что мы вчера устроили в Лос-Паласиос-и-Вильяфранка 

- написал мэр. 

Как заявили в пресс-службе муниципалитета, на площади "Пласа-де-Андалусия" царила необычайная атмосфера. Тысячи людей, многие из которых приехали из разных уголков провинции и даже из Андалусии, стремились принять участие во встрече, полной эмоций. 

Футболки сборной Испании, испанские флаги и радость от возможности увидеть чемпионов мира заполнили площадь и ее окрестности. Перед приездом новых чемпионов мира публика устроила теплую овацию Хесусу Навасу - первому футболисту из Паласио, который в 2010 году поднял над головой кубок чемпионата мира в составе сборной Испании. Его присутствие символизировало начало истории, которая через шестнадцать лет продолжает писаться золотыми буквами благодаря двум новым выдающимся жителям города 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что Руис и Гави расписались в Книге почета, "зафиксировав на бумаге свою гордость от возвращения в родной город в статусе чемпионов мира и поблагодарив за теплоту, которую чувствовали на протяжении всего чемпионата". 

Отметим, Лос-Паласиос-и-Вильяфранка считается одним из главных центров выращивания томатов в Испании, поэтому именно этот овощ давно стал символом города. Поэтому футболисты получили от Ассоциации производителей томатов в подарок помидоры. 

Руис получил 85 килограммов томатов сорта "Бомбон Колорао", а Гави - 68,5 килограммов. Именно столько весит каждый из футболистов. 

Кроме того, власти объявили о намерении назвать футбольные поля в честь Руиса, Гави и Наваса, а также инициируют установку памятника футболистам. 

Также вчера, 21 июля, король Испании Фелипе VI вместе со своей семьей принял в своей резиденции сборную Испании. 

Король и королева, принцесса Астурийская и инфанта София приняли в Паласио-де-ла-Сарсуэла на аудиенции игроков и тренерский штаб мужской сборной Испании по футболу после того, как команда выиграла Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года и стала чемпионом мира 

- заявили в пресс-службе короля. 

Также вирусным стало видео, на котором вингер сборной Испании Ламин Ямаль нарушил королевский протокол во время встречи, "по-братски" поприветствовав короля. 

Во время официальной церемонии футболисты по очереди подходили к членам королевской семьи. Большинство из них ограничивались традиционным рукопожатием и короткими приветствиями. После того как Ямаль пожал руку королю Фелипе VI, 19-летний нападающий неожиданно обнял монарха. Этот момент попал на видео и привлек значительное внимание болельщиков в соцсетях.

Несмотря на формальность королевского протокола, жест Ямаля восприняли как проявление искренней радости после крупнейшего успеха в его карьере.

Напомним 

Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 и стала чемпионом мира. 

Павел Башинский

Спорт
Аргентина
Испания