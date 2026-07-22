Испанским футболистам Руису и Гави подарили более 150 кг помидоров за победу на ЧМ

Власти испанского муниципалитета Лос-Паласиос-и-Вильяфранка подарили полузащитникам сборной Испании Фабиану Руису и Гави, откуда футболисты родом, 150 килограммов помидоров за победу на Чемпионате мира-2026, передает УНН.

Эти кадры впечатляют не меньше, чем подвиг наших двух чемпионов Фабиана и Гави и национальной сборной. Здесь вы можете увидеть, что мы вчера устроили в Лос-Паласиос-и-Вильяфранка - написал мэр.

Как заявили в пресс-службе муниципалитета, на площади "Пласа-де-Андалусия" царила необычайная атмосфера. Тысячи людей, многие из которых приехали из разных уголков провинции и даже из Андалусии, стремились принять участие во встрече, полной эмоций.

Футболки сборной Испании, испанские флаги и радость от возможности увидеть чемпионов мира заполнили площадь и ее окрестности. Перед приездом новых чемпионов мира публика устроила теплую овацию Хесусу Навасу - первому футболисту из Паласио, который в 2010 году поднял над головой кубок чемпионата мира в составе сборной Испании. Его присутствие символизировало начало истории, которая через шестнадцать лет продолжает писаться золотыми буквами благодаря двум новым выдающимся жителям города - говорится в сообщении.

Сообщается, что Руис и Гави расписались в Книге почета, "зафиксировав на бумаге свою гордость от возвращения в родной город в статусе чемпионов мира и поблагодарив за теплоту, которую чувствовали на протяжении всего чемпионата".

Отметим, Лос-Паласиос-и-Вильяфранка считается одним из главных центров выращивания томатов в Испании, поэтому именно этот овощ давно стал символом города. Поэтому футболисты получили от Ассоциации производителей томатов в подарок помидоры.

Руис получил 85 килограммов томатов сорта "Бомбон Колорао", а Гави - 68,5 килограммов. Именно столько весит каждый из футболистов.

Кроме того, власти объявили о намерении назвать футбольные поля в честь Руиса, Гави и Наваса, а также инициируют установку памятника футболистам.

Также вчера, 21 июля, король Испании Фелипе VI вместе со своей семьей принял в своей резиденции сборную Испании.

Король и королева, принцесса Астурийская и инфанта София приняли в Паласио-де-ла-Сарсуэла на аудиенции игроков и тренерский штаб мужской сборной Испании по футболу после того, как команда выиграла Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года и стала чемпионом мира - заявили в пресс-службе короля.

Также вирусным стало видео, на котором вингер сборной Испании Ламин Ямаль нарушил королевский протокол во время встречи, "по-братски" поприветствовав короля.

Во время официальной церемонии футболисты по очереди подходили к членам королевской семьи. Большинство из них ограничивались традиционным рукопожатием и короткими приветствиями. После того как Ямаль пожал руку королю Фелипе VI, 19-летний нападающий неожиданно обнял монарха. Этот момент попал на видео и привлек значительное внимание болельщиков в соцсетях.

Несмотря на формальность королевского протокола, жест Ямаля восприняли как проявление искренней радости после крупнейшего успеха в его карьере.

Напомним

Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026 и стала чемпионом мира.