Испанские исследователи готовятся представить вакцину от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Через полтора-два года свиней можно будет вакцинировать от вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил испанский исследователь Хосе Мануэль Санчес Визкайно, передает УНН со ссылкой на "Ассоциацию свиноводов Украины".
"Мы занимались этой разработкой на протяжении многих лет. У меня было много неудач на этом пути. В прошлом году мы начали работать вместе с CISA-INIA и Мадридским университетом и нам удалось достичь больших успехов в борьбе с вирусом АЧС", - отметил он, добавив, что транснациональная компания уже готовится инвестировать средства в производство вакцины, разработанной испанскими исследователями.
"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - отметил по этому поводу нардеп Сергей Тригубенко.
Напомним, в Украине с начала года уже произошло более 120 вспышек АЧС на всей территории страны.