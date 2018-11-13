Испанские исследователи готовятся представить вакцину от АЧС

"Мы занимались этой разработкой на протяжении многих лет. У меня было много неудач на этом пути. В прошлом году мы начали работать вместе с CISA-INIA и Мадридским университетом и нам удалось достичь больших успехов в борьбе с вирусом АЧС", - отметил он, добавив, что транснациональная компания уже готовится инвестировать средства в производство вакцины, разработанной испанскими исследователями.

"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - отметил по этому поводу нардеп Сергей Тригубенко.

Напомним, в Украине с начала года уже произошло более 120 вспышек АЧС на всей территории страны.