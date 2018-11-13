Іспанські дослідники готуються презентувати вакцину від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через півтора-два роки свиней можна буде вакцинувати від вірусу африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив іспанський дослідник Хосе Мануель Санчес Візкайно, передає УНН із посиланням на “Асоціацію свинарів України”.
“Ми займалися цією розробкою впродовж багатьох років. У мене було багато невдач на цьому шляху. У минулому році ми почали працювати разом з CISA-INIA і Мадридським університетом і нам вдалося досягти великих успіхів у боротьбі з вірусом АЧС”, — зазначив він, додавши, що транснаціональна компанія уже готується інвестувати кошти у виробництво вакцини, розробленої іспанськими дослідниками.
“Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС — це стане справжнім проривом, який зекономить мільйони доларів різним державам світу”, — зазначив з цього приводу нардеп Сергій Тригубенко.
Нагадаємо, в Україні з початку року вже сталося понад 120 спалахів АЧС по всій території країни.