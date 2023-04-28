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Испания вызвала посла россии из-за дезинформации

Испания вызвала посла россии из-за дезинформации

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. МИД Испании вызвал на этой неделе посла россии из-за дезинформации, размещенной в социальных сетях посольства, сообщили в пятницу несколько испанских СМИ, информирует УНН.

Детали

Министерство иностранных дел потребовало от посольства россии немедленно удалить из аккаунтов в социальных сетях видео, на котором ошибочно изображены воюющие в Украине испанские войска, сообщили Europa Press источники в министерстве.

На видео солдаты, говорящие на испанском, воюют в Украине. Кадры контрастировали с заявлением министра обороны Испании Маргариты Роблес о том, что испанские войска никогда не будут воевать в Украине.

С этого времени видео было удалено.

МИД Испании утверждает, что никаких испанских войск на территории Украины нет и что этот инцидент является очередным примером дезинформации, происходящей от посольства россии.

Что предшествовало

Дипломатический спор возник лишь спустя несколько дней после того, как новый посол россии в Испании Юрий Клименко вручил свои верительные грамоты испанскому королю Фелипе VI после нескольких месяцев задержек.

В апреле 2022 года, сославшись на угрозы безопасности, Испания выслала из Мадрида 27 российских дипломатов и сотрудников посольства.

Несмотря на это, посольство россии в Испании остается очень активным в социальных сетях, количество подписчиков в Твиттере в последнее время превысило 40 000 человек.

На этой неделе аккаунт назвал сообщение о резне в Буче «фейковыми новостями», поделился мемом с министром иностранных дел сергеем лавровым как мастером-джедаем и заявил, что россия работает над поддержкой семей, тогда как Европа поощряет людей иметь меньше детей.

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