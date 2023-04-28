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Іспанія викликала посла росії через дезінформацію

Іспанія викликала посла росії через дезінформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. МЗС Іспанії викликало цього тижня посла росії через дезінформацію, розміщену в соціальних мережах посольства, повідомили в п'ятницю кілька іспанських ЗМІ, інформує УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ зажадало від посольства росії негайно видалити із акаунтів у соціальних мережах відео, на якому хибно зображені іспанські війська, що воюють в Україні, повідомили Europa Press джерела в міністерстві.

На відео солдати, які розмовляють іспанською, воюють в Україні. Кадри контрастували із заявою міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що іспанські війська ніколи не воюватимуть в Україні.

З того часу відео було видалено.

МЗС Іспанії стверджує, що жодних іспанських військ на території України немає і що цей інцидент є черговим прикладом дезінформації, яка походить від посольства росії.

Що передувало

Дипломатична суперечка виникла лише через кілька днів після того, як новий посол росії в Іспанії Юрій Клименко вручив свої вірчі грамоти іспанському королю Феліпе VI після кількох місяців затримок.

У квітні 2022 року, пославшись на загрози безпеці, Іспанія вислала з Мадрида 27 російських дипломатів та співробітників посольства.

Незважаючи на це, посольство росії в Іспанії залишається дуже активним у соціальних мережах, кількість підписників у Твіттері останнім часом перевищила 40 000 осіб.

Цього тижня аккаунт назвав повідомлення про різанину в Бучі «фейковими новинами», поділився мемом із міністром закордонних справ сергієм лавровим як майстром-джедаєм і заявив, що росія працює над підтримкою сімей, тоді як Європа заохочує людей мати менше дітей.

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