Іспанія викликала посла росії через дезінформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. МЗС Іспанії викликало цього тижня посла росії через дезінформацію, розміщену в соціальних мережах посольства, повідомили в п'ятницю кілька іспанських ЗМІ, інформує УНН.
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Міністерство закордонних справ зажадало від посольства росії негайно видалити із акаунтів у соціальних мережах відео, на якому хибно зображені іспанські війська, що воюють в Україні, повідомили Europa Press джерела в міністерстві.
На відео солдати, які розмовляють іспанською, воюють в Україні. Кадри контрастували із заявою міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес про те, що іспанські війська ніколи не воюватимуть в Україні.
З того часу відео було видалено.
МЗС Іспанії стверджує, що жодних іспанських військ на території України немає і що цей інцидент є черговим прикладом дезінформації, яка походить від посольства росії.
Що передувало
Дипломатична суперечка виникла лише через кілька днів після того, як новий посол росії в Іспанії Юрій Клименко вручив свої вірчі грамоти іспанському королю Феліпе VI після кількох місяців затримок.
У квітні 2022 року, пославшись на загрози безпеці, Іспанія вислала з Мадрида 27 російських дипломатів та співробітників посольства.
Незважаючи на це, посольство росії в Іспанії залишається дуже активним у соціальних мережах, кількість підписників у Твіттері останнім часом перевищила 40 000 осіб.
Цього тижня аккаунт назвав повідомлення про різанину в Бучі «фейковими новинами», поділився мемом із міністром закордонних справ сергієм лавровим як майстром-джедаєм і заявив, що росія працює над підтримкою сімей, тоді як Європа заохочує людей мати менше дітей.