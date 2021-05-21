Испания надеется на скорейшее конец спора с Марокко из-за мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В пятницу министр внутренних дел Испании выразил надежду, что дипломатическая ссора из Марокко, из-за притока нелегальных мигрантов в североафриканский анклав Испании Сеуту, скоро закончится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Были разногласия (с Марокко), и мы надеемся, что это расхождение будет как можно более кратковременным”, — сказал радиостанции COPE министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. “Невозможно, чтобы гуманитарный жест спровоцировал такую ситуацию, как кризис в Сеуте”.
Детали
В пятницу в Сеуте было тихо, поскольку власть продолжала отправлять обратно мигрантов, которые ворвались в анклав. По словам Гранд-Марласки, более 6500 мигрантов вернулись в Марокко из примерно 8000, которые плыли в Сеуту в понедельник и вторник.
Высокопоставленный испанский дипломатический источник сказал: “Мы призываем к спокойствию и умеренности с самого начала... У нас все еще есть стратегические отношения с Марокко”.
Государственный министр Марокко по правам человека Мустафа Рамид в четверг обвинил Испанию в совершении “безрассудного и совершенно неприемлемого акта”.
Власти заявили, что в другом североафриканском анклаве Испании, Мелилье, расположенном примерно в 300 км к востоку от Сеуты, около 30 мигрантов пересекли границу рано утром в пятницу, преодолев высокий забор из колючей проволоки, отделяющей его от Марокко.
Европейский Союз выразил солидарность с Испанией в связи с кризисом.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в пятницу: “Мигрантов и беженцев нельзя использовать в качестве геополитических пешек для давления на Европейский Союз в целом, и я думаю, что нам нужно быть очень и очень серьезными, когда это происходит”.
Дополнение
События в Сеуте — один из крупнейших кризисов в отношениях между Испанией и Марокко с 2002 года, когда разгорелся территориальный спор из-за необитаемого острова у побережья Марокко.
Ранее, около 8000 мигрантов, среди которых по меньшей мере 1500 несовершеннолетних, проплыли через ограждение между Марокко и городом Сеута на северном побережье Африки. Большинство из них марокканцы, хотя были среди них и беженцы из стран Африки к югу от Сахары. Анклав Сеута с XVII века находится под испанским контролем.
Ранее Испания и Марокко договорились, что нелегалов, прибывающих в Сеуту морем, будут высылать в Марокко.
Мигранты регулярно пересекают границу небольшими группами, но количество прибывших на этой неделе беспрецедентно.