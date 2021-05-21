Іспанія сподівається на якнайшвидший кінець суперечки з Марокко через мігрантів

Цитата

“Були розбіжності (з Марокко), і ми сподіваємося, що ця розбіжність буде якомога більш короткочасною”, — сказав радіостанції COPE міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка. “Неможливо, щоб гуманітарний жест спровокував таку ситуацію, як криза в Сеуті”.

Деталі

У п’ятницю в Сеуті було тихо, оскільки влада продовжувала відправляти назад мігрантів, які увірвалися в анклав. За словами Гранд-Марласкі, понад 6500 мігрантів повернулися в Марокко з приблизно 8000, які пливли в Сеуту в понеділок і вівторок.

Високопоставлене іспанське дипломатичне джерело сказало: “Ми закликаємо до спокою і поміркованості з самого початку... У нас все ще є стратегічні відносини з Марокко”.

Державний міністр Марокко з прав людини Мустафа Рамід в четвер звинуватив Іспанію в скоєнні “безрозсудного і абсолютно неприйнятного акту”.

Влада заявила, що в іншому північноафриканському анклаві Іспанії, Мелільї, розташованому приблизно в 300 км на схід від Сеути, близько 30 мігрантів перетнули кордон рано вранці в п’ятницю, подолавши високий паркан з колючого дроту, що відокремлює його від Марокко.

Європейський Союз висловив солідарність з Іспанією в зв’язку з кризою.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив в п’ятницю: “Мігрантів і біженців не можна використовувати в якості геополітичних пішаків для тиску на Європейський Союз в цілому, і я думаю, що нам потрібно бути дуже і дуже суворими, коли це відбувається”.

Доповнення

Події в Сеуті — одна з найбільших криз у відносинах між Іспанією і Марокко з 2002 року, коли розгорілась територіальна суперечка через безлюдний острів біля узбережжя Марокко.

Раніше, близько 8000 мігрантів, серед яких щонайменше 1500 неповнолітніх, пропливли через огородження між Марокко і містом Сеута на північному узбережжі Африки. Більшість з них марокканці, хоча були серед них і біженці з країн Африки на південь від Сахари. Анклав Сеута з XVII століття знаходиться під іспанським контролем.

Раніше Іспанія і Марокко домовилися, що нелегалів, які прибувають в Сеуту морем, будуть висилати в Марокко.

Мігранти регулярно перетинають кордон невеликими групами, але кількість прибулих на цьому тижні безпрецедентна.