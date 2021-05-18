Половина прибулих нелегалів в іспанський ексклав Сеута повернуті до Марокко

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"Іспанія повернула до Марокко близько 2700 мігрантів та біженців, які нелегально потрапили на територію іспанського ексклава Сеута на північному узбережжі Африки. Всього в Сеуту прибуло близько 6 тисяч людей. Чисельність населення Сеути становить близько 85 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомлятися, що іспанський ексклав 17 травня зіткнувся з безпрецедентним для нього припливом нелегалів з Африки. Йшлося, зокрема, майже про 1500 неповнолітніх.

"Мігранти прибули на рятувальних кругах і надувних човнах. Їх направили в табір для тимчасового розміщення. Іспанія має намір посилити присутність сил безпеки в регіоні. Уже відомо, що в Сеуту будуть перекинуті додаткові сили поліції, а також військові підрозділи", - наголошується в повідомленні.

Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеута і Мелілья - один з основних шляхів міграції африканців в Західну Європу.

Як повідомляє на The Guardian, масовий перехід в Сеуту стався на тлі загострення напруженості між Мадридом і Рабатом через рішення Іспанії дозволити лідерові незалежності Західної Сахари лікуватися від Covid-19 в Іспанії.

У вівторок прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що будь-хто, хто в'їхав в Сеуту і Мелілью нерегулярно, буде "негайно повернутий" відповідно до двосторонньої угоди, яка дозволяє повернення марокканців, які запливають на територію.

Доповнення

На початку травня чотири човни з більш ніж 500 мігрантами висадилися на Лампедузі (невеликий італійський вулканічний острів в Середземному морі, в 205 км від Сицилії) після того, як італійська влада перехопила їх біля узбережжя середземноморського острова.