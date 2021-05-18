Половина прибывших нелегалов в испанский эксклав Сеута возвращены в Марокко

КИЕВ. 18 мая. УНН. Испания вернула в Марокко около 2700 мигрантов и беженцев, которые нелегально попали на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Всего в Сеуту прибыло около 6 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает УНН со ссылкой на DW. Он также указал, что процесс возвращения нелегалов продолжается.