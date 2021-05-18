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Половина прибывших нелегалов в испанский эксклав Сеута возвращены в Марокко

Киев • УНН

 • 21302 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Испания вернула в Марокко около 2700 мигрантов и беженцев, которые нелегально попали на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Всего в Сеуту прибыло около 6 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает УНН со ссылкой на DW. Он также указал, что процесс возвращения нелегалов продолжается.

Половина прибывших нелегалов в испанский эксклав Сеута возвращены в Марокко

Цитата:

"Испания вернула в Марокко около 2700 мигрантов и беженцев, которые нелегально попали на территорию испанского эксклава Сеута на северном побережье Африки. Всего в Сеуту прибыло около 6 тысяч человек. Численность населения Сеуты составляет около 85 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщаться, что испанский эксклав 17 мая столкнулся с беспрецедентным для него притоком нелегалов из Африки. Речь шла, в частности, почти о 1500 несовершеннолетних.

"Мигранты прибыли на спасательных кругах и надувных лодках. Их направили в лагерь для временного размещения. Испания намерена усилить присутствие сил безопасности в регионе. Уже известно, что в Сеуту будут переброшены дополнительные силы полиции, а также воинские подразделения", - отмечается в сообщении.

Маршрут через испанские города-эксклавы Сеута и Мелилья - один из основных путей миграции африканцев в Западную Европу.

Как сообщает на The Guardian, массовый переход в Сеуту произошел на фоне обострения напряженности между Мадридом и Рабатом из-за решения Испании позволить лидеру независимости Западной Сахары лечиться от Covid-19 в Испании.

Во вторник премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что любой, кто въехал в Сеуту и Мелилью нерегулярно, будет "немедленно возвращен" в соответствии с двусторонним соглашением, которое позволяет возвращение марокканцев, заплывающих на территорию.

Дополнение

В начале мая четыре лодки с более чем 500 мигрантами высадились на Лампедузе (небольшой итальянский вулканический остров в Средиземном море, в 205 км от Сицилии) после того, как итальянская власть перехватила их у побережья средиземноморского острова.

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