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Криза з мігрантами: Марокко та Іспанія обмінялися взаємними звинуваченнями

Київ • УНН

 • 20997 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Міністр закордонних справ Марокко Насер Буріта в четвер звинуватив Іспанію в дипломатичній сварці між двома країнами і заявив, що масовий перетин кордону мігрантів з Марокко в іспанському анклаві Сеута на цьому тижні були викликані погодою і втомою прикордонників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Криза з мігрантами: Марокко та Іспанія обмінялися взаємними звинуваченнями

Деталі

Марокко, схоже, послабило прикордонний контроль з Сеутою в понеділок, коли тисячі мігрантів хлинули в анклав, що широко інтерпретується як відплата за те, що Іспанія прийняла лідера незалежності Західної Сахари.

На цьому тижні Рабат відкликав свого посла в Мадриді через рішення Іспанії госпіталізувати лідера Фронту ПОЛІСАРІО Брахіма Галі, пропустивши його в країну з алжирським паспортом на вигадане ім'я.

Виступаючи на брифінгу, Буріта попередив, що Рабат займе жорсткішу позицію, ніж в минулому, заявивши, що "сьогоднішнє Марокко не залишилося в минулому, і Іспанії необхідно це зрозуміти".

За словами Буріта, він не поверне посла "до тих пір, поки не зникнуть причини кризи".

"Якщо є проблема або криза, це тому, що Іспанія віддала перевагу діяти і координувати свої дії з противниками Марокко проти почуттів марокканського народу щодо фундаментальної проблеми для королівства", - сказав він.

Мадрид назвав наплив мігрантів "серйозною кризою для Іспанії і Європи", а міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес звинуватила Марокко в шантажування Іспанії з питаннях кордону.

Буріта відкинув ці звинувачення і сказав, що цей епізод показав, що Марокко "несе тягар" боротьби з міграцією в Іспанію, і з цією метою було задіяно 20 000 співробітників сил безпеки.

Він сказав, що потік мігрантів в Сеуту, найбільший за багато років, був не першим подібним інцидентом і не останнім. За його словами, хороша погода полегшила плавання через невелику бухту в анклав, а прикордонники втомилися після свята Ід аль-Фітр.

"Сухопутний апарат Марокко не зазнав ніяких змін, і ніхто не може перетнути його", - сказав він.

Доповнення

Іспанські анклави Сеута і Мелілья на північному узбережжі Африки, є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою - обидва міста стали популярними відправними точками для мігрантів.

As thousands of migrants gathered in the Moroccan border, near the frontier with Ceuta, hundreds of them clashed after dark with Moroccan riot police | Read more: https://t.co/Plzw3i3nau pic.twitter.com/eyKIsC4G3h

— News (@rtenews) May 20, 2021

They deported 4.000 of them. But this is not a immigration crisis. No. Its a political conflict. Spain didn’t want to return the lider of Polisario, a group that wants independence from Morocco. So Morocco warned this decision will have consequences for Spain. And here were! pic.twitter.com/Boe5I1KcoY

— Sofía García (@SofiaGarcia_96) May 18, 2021

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