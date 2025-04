Криза з мігрантами: Марокко та Іспанія обмінялися взаємними звинуваченнями

Деталі

Марокко, схоже, послабило прикордонний контроль з Сеутою в понеділок, коли тисячі мігрантів хлинули в анклав, що широко інтерпретується як відплата за те, що Іспанія прийняла лідера незалежності Західної Сахари.

На цьому тижні Рабат відкликав свого посла в Мадриді через рішення Іспанії госпіталізувати лідера Фронту ПОЛІСАРІО Брахіма Галі, пропустивши його в країну з алжирським паспортом на вигадане ім'я.

Виступаючи на брифінгу, Буріта попередив, що Рабат займе жорсткішу позицію, ніж в минулому, заявивши, що "сьогоднішнє Марокко не залишилося в минулому, і Іспанії необхідно це зрозуміти".

За словами Буріта, він не поверне посла "до тих пір, поки не зникнуть причини кризи".

"Якщо є проблема або криза, це тому, що Іспанія віддала перевагу діяти і координувати свої дії з противниками Марокко проти почуттів марокканського народу щодо фундаментальної проблеми для королівства", - сказав він.

Мадрид назвав наплив мігрантів "серйозною кризою для Іспанії і Європи", а міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес звинуватила Марокко в шантажування Іспанії з питаннях кордону.

Буріта відкинув ці звинувачення і сказав, що цей епізод показав, що Марокко "несе тягар" боротьби з міграцією в Іспанію, і з цією метою було задіяно 20 000 співробітників сил безпеки.

Він сказав, що потік мігрантів в Сеуту, найбільший за багато років, був не першим подібним інцидентом і не останнім. За його словами, хороша погода полегшила плавання через невелику бухту в анклав, а прикордонники втомилися після свята Ід аль-Фітр.

"Сухопутний апарат Марокко не зазнав ніяких змін, і ніхто не може перетнути його", - сказав він.

Іспанські анклави Сеута і Мелілья на північному узбережжі Африки, є єдиними сухопутними кордонами Європейського Союзу з Африкою - обидва міста стали популярними відправними точками для мігрантів.

