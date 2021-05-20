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Кризис с мигрантами: Марокко и Испания обменялись взаимными обвинениями

Киев • УНН

 • 20997 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита в четверг обвинил Испанию в дипломатической ссоре между двумя странами и заявил, что массовое пересечение границы мигрантами из Марокко в испанском анклаве Сеута на этой неделе были вызваны погодой и усталостью пограничников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Кризис с мигрантами: Марокко и Испания обменялись взаимными обвинениями

Детали

Марокко, похоже, ослабило пограничный контроль с Сеутой в понедельник, когда тысячи мигрантов хлынули в анклав, который широко интерпретируется как возмездие за то, что Испания приняла лидера независимости Западной Сахары.

На этой неделе Рабат отозвал своего посла в Мадриде из-за решения Испании госпитализировать лидера Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали, которого пропустили в страну с алжирским паспортом на вымышленное имя.

Выступая на брифинге, Бурита предупредил, что Рабат займет более жесткую позицию, чем в прошлом, заявив, что "сегодняшнее Марокко не осталось в прошлом, и Испании необходимо это понять".

По словам Бурита, он не вернет посла "до тех пор, пока не исчезнут причины кризиса".

"Если есть проблема или кризис, это потому, что Испания предпочла действовать и координировать свои действия с противниками Марокко против чувств марокканского народа по фундаментальной проблемы для королевства", - сказал он.

Мадрид назвал наплыв мигрантов "серьезным кризисом для Испании и Европы", а министр обороны Испании Маргарита Роблес обвинила Марокко в шантаже Испании по вопросам границы.

Бурита отверг эти обвинения и сказал, что этот эпизод показал, что Марокко "несет бремя" борьбы с миграцией в Испанию, и с этой целью было задействовано 20 000 сотрудников сил безопасности.

Он сказал, что поток мигрантов в Сеуту, крупнейший за многие годы, был не первым подобным инцидентом и не последним. По его словам, хорошая погода облегчила плавание через небольшую бухту в анклав, а пограничники устали после праздника Ид аль-Фитр.

"Сухопутный аппарат Марокко не претерпел никаких изменений, и никто не может пересечь его", - сказал он.

Дополнение

Испанские анклавы Сеута и Мелилья на северном побережье Африки, являются единственными сухопутными границами Европейского Союза с Африкой - оба города стали популярными отправными точками для мигрантов.

As thousands of migrants gathered in the Moroccan border, near the frontier with Ceuta, hundreds of them clashed after dark with Moroccan riot police | Read more: https://t.co/Plzw3i3nau pic.twitter.com/eyKIsC4G3h

- News (@rtenews) May 20, 2021

They deported 4.000 of them. But this is not a immigration crisis. No. Its a political conflict. Spain did not want to return the lider of Polisario, a group that wants independence from Morocco. So Morocco warned this decision will have consequences for Spain. And here were! pic.twitter.com/Boe5I1KcoY

- Sofía García (@ SofiaGarcia_96) May 18, 2021

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