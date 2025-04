Кризис с мигрантами: Марокко и Испания обменялись взаимными обвинениями

Детали

Марокко, похоже, ослабило пограничный контроль с Сеутой в понедельник, когда тысячи мигрантов хлынули в анклав, который широко интерпретируется как возмездие за то, что Испания приняла лидера независимости Западной Сахары.

На этой неделе Рабат отозвал своего посла в Мадриде из-за решения Испании госпитализировать лидера Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали, которого пропустили в страну с алжирским паспортом на вымышленное имя.

Выступая на брифинге, Бурита предупредил, что Рабат займет более жесткую позицию, чем в прошлом, заявив, что "сегодняшнее Марокко не осталось в прошлом, и Испании необходимо это понять".

По словам Бурита, он не вернет посла "до тех пор, пока не исчезнут причины кризиса".

"Если есть проблема или кризис, это потому, что Испания предпочла действовать и координировать свои действия с противниками Марокко против чувств марокканского народа по фундаментальной проблемы для королевства", - сказал он.

Мадрид назвал наплыв мигрантов "серьезным кризисом для Испании и Европы", а министр обороны Испании Маргарита Роблес обвинила Марокко в шантаже Испании по вопросам границы.

Бурита отверг эти обвинения и сказал, что этот эпизод показал, что Марокко "несет бремя" борьбы с миграцией в Испанию, и с этой целью было задействовано 20 000 сотрудников сил безопасности.

Он сказал, что поток мигрантов в Сеуту, крупнейший за многие годы, был не первым подобным инцидентом и не последним. По его словам, хорошая погода облегчила плавание через небольшую бухту в анклав, а пограничники устали после праздника Ид аль-Фитр.

"Сухопутный аппарат Марокко не претерпел никаких изменений, и никто не может пересечь его", - сказал он.

Дополнение

Испанские анклавы Сеута и Мелилья на северном побережье Африки, являются единственными сухопутными границами Европейского Союза с Африкой - оба города стали популярными отправными точками для мигрантов.

