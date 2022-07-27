Испания просит парламент ЕС сделать каталонский своим первым региональным языком
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Испанское правительство заявило в среду, что обратится в Европейский парламент с просьбой рассмотреть возможность использования каталонского языка, что станет первым европейским региональным языком. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Мадрид представит совету парламента в Брюсселе «технически и финансово жизнеспособное» предложение и будет работать над тем, чтобы собрать большинство среди членов совета для поддержки изменения с целью его утверждения до конца года, каталонского регионального и центрального правительства.
Испания расширит запрос на использование в парламенте двух других официальных региональных языков, баскского и галисийского, если об этом попросят их региональные правительства.
Каталонский язык широко распространен в Каталонии, наряду с испанским, а также используется с некоторыми вариациями в двух близлежащих регионах. Его использование было запрещено во время диктатуры генерала Франсиско Франко в 1939-1975 годах в Испании.
Сепаратистское правительство Каталонии стремится защищать и поощрять использование каталонского языка после нескольких недавних судебных баталий граждан и групп, стремящихся ограничить его использование в государственных школах.
О плане обратиться в Европарламент за разрешением на его использование было объявлено после переговоров с мадридским правительством.
Добавим
В настоящее время в Европейском парламенте 24 официальных языка, и любой новый язык потребует значительных дополнительных переводов.
Каталонские националистические партии уже давно настаивают на использовании языка в европейских учреждениях.
Они утверждают, что в северо-восточном испанском регионе проживает больше населения — более семи миллионов человек, чем в таких странах ЕС, таких как Дания, Хорватия и Словения, чьи национальные языки используются в парламенте блока.
Испания также будет стремиться расширить использование каталанского языка в палате своего национального сената.