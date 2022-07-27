Іспанія просить парламент ЄС зробити каталонську своєю першою регіональною мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Іспанський уряд заявив у середу, що звернеться до Європейського парламенту з проханням розглянути можливість використання каталонської мови, що стане першою європейською регіональною мовою. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Мадрид представить раді парламенту в Брюсселі «технічно та фінансово життєздатну» пропозицію і працюватиме над тим, щоб зібрати більшість серед членів ради для підтримки зміни з метою її затвердження до кінця року, каталонського регіонального та центрального уряду.
Іспанія розширить запит на використання в парламенті двох інших офіційних регіональних мов, баскської та галісійської, якщо про це попросять їхні регіональні уряди.
Каталонська мова широко поширена в Каталонії, поряд з іспанською, а також використовується з деякими варіаціями у двох довколишніх регіонах. Її використання було заборонено під час диктатури генерала Франсіско Франка у 1939-1975 роках в Іспанії.
Сепаратистський уряд Каталонії прагне захищати та заохочувати використання каталонської мови після кількох недавніх судових баталій громадян та груп, які прагнуть обмежити її використання у державних школах.
Про план звернутися до Європарламенту за дозволом на її використання було оголошено після переговорів із мадридським урядом.
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В даний час у Європейському парламенті 24 офіційні мови, і будь-яка нова мова вимагатиме значних додаткових перекладів.
Каталонські націоналістичні партії вже давно наполягають на використанні мови у європейських установах.
Вони стверджують, що у північно-східному іспанському регіоні проживає більше населення — понад сім мільйонів осіб, ніж у таких країнах ЄС, як Данія, Хорватія та Словенія, чиї національні мови використовуються у парламенті блоку.
Іспанія також прагнутиме розширити використання каталанської мови в палаті свого національного сенату.