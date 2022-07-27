Іспанія просить парламент ЄС зробити каталонську своєю першою регіональною мовою

Деталі

Мадрид представить раді парламенту в Брюсселі «технічно та фінансово життєздатну» пропозицію і працюватиме над тим, щоб зібрати більшість серед членів ради для підтримки зміни з метою її затвердження до кінця року, каталонського регіонального та центрального уряду.

Іспанія розширить запит на використання в парламенті двох інших офіційних регіональних мов, баскської та галісійської, якщо про це попросять їхні регіональні уряди.

Каталонська мова широко поширена в Каталонії, поряд з іспанською, а також використовується з деякими варіаціями у двох довколишніх регіонах. Її використання було заборонено під час диктатури генерала Франсіско Франка у 1939-1975 роках в Іспанії.

Сепаратистський уряд Каталонії прагне захищати та заохочувати використання каталонської мови після кількох недавніх судових баталій громадян та груп, які прагнуть обмежити її використання у державних школах.

Про план звернутися до Європарламенту за дозволом на її використання було оголошено після переговорів із мадридським урядом.

Додамо

В даний час у Європейському парламенті 24 офіційні мови, і будь-яка нова мова вимагатиме значних додаткових перекладів.

Каталонські націоналістичні партії вже давно наполягають на використанні мови у європейських установах.

Вони стверджують, що у північно-східному іспанському регіоні проживає більше населення — понад сім мільйонів осіб, ніж у таких країнах ЄС, як Данія, Хорватія та Словенія, чиї національні мови використовуються у парламенті блоку.

Іспанія також прагнутиме розширити використання каталанської мови в палаті свого національного сенату.