Испания планирует передать танки в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Как сообщает испанский сайт InfoDefensa, министерша обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес ведет переговоры о передаче Украине нового вооружения. Об этом информирует УНН.
Детали
Как сообщает испанский сайт InfoDefensa, специализирующийся на вопросах обороны, министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес ведет переговоры о передаче Украине 10 Leopard 2A4, хранящихся на военной базе в Сарагосе, и 20 транспортных средств M113. В начале июня испанская газета El Pais писала, что Испания одобрила поставку 40 зенитных ракетных комплексов Leopard 2A4 и Aspide.
Но чтобы иметь возможность поставить эти танки, Испания должна иметь разрешение Германии, напоминает der Spiegel. Немецкий сайт Business Insider утверждал, что если Украина получит Leopards, десять танков, а не сорок, зная, что они не в таком состоянии, чтобы быть поставленным. Их восстановление займет несколько недель. Затем последуют тренировки украинских экипажей.
Напомним
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