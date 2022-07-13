Іспанія планує передати танки в Україну

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 32673 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 64739 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 76199 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 86200 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 84477 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 80389 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87102 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 228608 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149764 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172601 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 49213 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 84996 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109503 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 105282 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63414 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 29327 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 228581 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 502575 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 451872 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 657577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 13485 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 31437 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63414 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109503 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115318 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Іспанія планує передати танки в Україну

Іспанія планує передати танки в Україну

Київ • УНН

 • 341618 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Як повідомляє іспанський сайт InfoDefensa, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес Фернандес веде переговори про передачу Україні нового озброєння. Про це інформує УНН.

Деталі

Як повідомляє іспанський сайт InfoDefensa, який спеціалізується на питаннях оборони, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес Фернандес веде переговори про передачу Україні 10 Leopard 2A4, які зберігаються на військовій базі в Сарагосі, і 20 транспортних засобів M113. На початку червня іспанська газета El Pais писала, що Іспанія схвалила поставку 40 зенітних ракетних комплексів Leopard 2A4 і Aspide.

Але щоб мати можливість поставити ці танки, Іспанія повинна мати дозвіл Німеччини, нагадує der Spiegel. Німецький сайт Business Insider стверджував, що якщо Україна отримає Leopards, то десять танків, а не сорок, знаючи, що вони не в такому стані, щоб бути поставленим. Їх відновлення займе кілька тижнів. Потім підуть тренування українських екіпажів.

Нагадаємо

В Іспанії закликають комунальні підприємства скоротити імпорт скрапленого російського газу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,871.33