Іспанія планує передати танки в Україну

Деталі

Як повідомляє іспанський сайт InfoDefensa, який спеціалізується на питаннях оборони, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес Фернандес веде переговори про передачу Україні 10 Leopard 2A4, які зберігаються на військовій базі в Сарагосі, і 20 транспортних засобів M113. На початку червня іспанська газета El Pais писала, що Іспанія схвалила поставку 40 зенітних ракетних комплексів Leopard 2A4 і Aspide.

Але щоб мати можливість поставити ці танки, Іспанія повинна мати дозвіл Німеччини, нагадує der Spiegel. Німецький сайт Business Insider стверджував, що якщо Україна отримає Leopards, то десять танків, а не сорок, знаючи, що вони не в такому стані, щоб бути поставленим. Їх відновлення займе кілька тижнів. Потім підуть тренування українських екіпажів.

Нагадаємо

В Іспанії закликають комунальні підприємства скоротити імпорт скрапленого російського газу.