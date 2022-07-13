Іспанія планує передати танки в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Як повідомляє іспанський сайт InfoDefensa, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес Фернандес веде переговори про передачу Україні нового озброєння. Про це інформує УНН.
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Як повідомляє іспанський сайт InfoDefensa, який спеціалізується на питаннях оборони, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес Фернандес веде переговори про передачу Україні 10 Leopard 2A4, які зберігаються на військовій базі в Сарагосі, і 20 транспортних засобів M113. На початку червня іспанська газета El Pais писала, що Іспанія схвалила поставку 40 зенітних ракетних комплексів Leopard 2A4 і Aspide.
Але щоб мати можливість поставити ці танки, Іспанія повинна мати дозвіл Німеччини, нагадує der Spiegel. Німецький сайт Business Insider стверджував, що якщо Україна отримає Leopards, то десять танків, а не сорок, знаючи, що вони не в такому стані, щоб бути поставленим. Їх відновлення займе кілька тижнів. Потім підуть тренування українських екіпажів.
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