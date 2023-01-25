Испания готова отправить танки "Леопард" в Украину

Детали

Правительство премьер-министра Педро Санчеса ранее согласилось отправить боевые танки немецкого производства, если на европейском уровне есть скоординированный план, сообщает газета.

Детали того, на каких условиях будет осуществлен вклад Испании, все еще оцениваются министерствами обороны и иностранных дел, а также офисом Санчеса.

Испанская армия имеет 108 основных боевых танков Leopard 2A4, сообщает El Pais.

Дополнение

Сообщение поступило на следующий день после того, как Германия решила поставить Киеву боевые танки Leopard 2. Берлин также удовлетворит запросы Польши и других партнеров на передачу танков Leopard Украине.

Танки Leopard 2 производились в Германии, поэтому их передачу третьим лицам должен одобрять Берлин.

Польша и Финляндия также заявили о готовности отправить Украине Leopard 2.