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Іспанія готова відправити танки "Леопард" в Україну

Київ • УНН

 • 937858 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Іспанія готова відправити в Україну бойові танки Leopard 2, повідомила в середу іспанська газета El Pais, передає УНН.

Іспанія готова відправити танки "Леопард" в Україну

Деталі

Уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса раніше погодився відправити бойові танки німецького виробництва, якщо на європейському рівні є скоординований план, повідомляє газета.

Деталі того, на яких умовах буде здійснено внесок Іспанії, все ще оцінюються міністерствами оборони та закордонних справ, а також офісом Санчеса.

Іспанська армія має 108 основних бойових танків Leopard 2A4, повідомляє El Pais.

Доповнення

Повідомлення надійшло наступного дня після того, як Німеччина вирішила поставити Києву бойові танки Leopard 2. Берлін також задовольнить запити Польщі та інших партнерів на передачу танків Leopard Україні.

Танки Leopard 2 вироблялися в Німеччині, тому їх передача третім особам має схвалюватися Берліном.

Польща та Фінляндія також заявили про готовність відправити Україні Leopard 2.

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