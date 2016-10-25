"Исламское государство" взяла ответственность за нападение на полицейскую академию в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на полицейскую академию в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информационный ресурс "ИД" Amaq, передает УНН.
"Атака была проведена боевиками "Исламского государства"", - говорится в сообщении.
Напомним, по меньшей мере 59 человек погибли и 118 получили ранения в результате нападения боевиков на полицейскую академию в Кветте в Пакистане поздно вечером в понедельник 25 октября.