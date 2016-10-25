“Ісламська держава” взяла відповідальність за напад на поліцейську академію в Пакистані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Угруповання “Ісламська держава” взяло відповідальність за напад на поліцейську академію в місті Кветта у Пакистані. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційний ресурс “ІД” Amaq, передає УНН.
“Атака була проведена бойовиками "Ісламської держави"”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щонайменше 59 людей загинули і 118 отримали поранення внаслідок нападу бойовиків на поліцейську академію в Кветті у Пакистані пізно ввечері в понеділок 25 жовтня.