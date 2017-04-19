"Исламское государство" взяла ответственность за очередную атаку на церковь в Египте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22359 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83979 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142787 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111743 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110532 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106528 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103182 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Исламское государство" взяла ответственность за очередную атаку на церковь в Египте

"Исламское государство" взяла ответственность за очередную атаку на церковь в Египте

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. “Исламское государство” взяла ответственность за атаку на монастырь Святой Екатерины в Египте, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Исламское государство взяла ответственность за нападение на блокпост полиции около 800 метров (ярдов) от входа в монастырь”, — говорится в сообщении.

“Нападение произошло всего за 10 дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях”, — отмечает издание.

Как сообщал УНН, в Египте снова атаковали церкви , в результате чего один человек погиб, четверо ранены. Нападению подвергся монастырь Святой Екатерины.

 

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