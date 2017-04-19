"Исламское государство" взяла ответственность за очередную атаку на церковь в Египте

“Исламское государство взяла ответственность за нападение на блокпост полиции около 800 метров (ярдов) от входа в монастырь”, — говорится в сообщении.

“Нападение произошло всего за 10 дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях”, — отмечает издание.

Как сообщал УНН, в Египте снова атаковали церкви , в результате чего один человек погиб, четверо ранены. Нападению подвергся монастырь Святой Екатерины.