"Исламское государство" взяла ответственность за очередную атаку на церковь в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. “Исламское государство” взяла ответственность за атаку на монастырь Святой Екатерины в Египте, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Исламское государство взяла ответственность за нападение на блокпост полиции около 800 метров (ярдов) от входа в монастырь”, — говорится в сообщении.
“Нападение произошло всего за 10 дней до визита папы Франциска в Египет и всего через неделю после двух взрывов бомб с террористами-самоубийцами в христианских церквях”, — отмечает издание.
Как сообщал УНН, в Египте снова атаковали церкви , в результате чего один человек погиб, четверо ранены. Нападению подвергся монастырь Святой Екатерины.