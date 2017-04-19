"Ісламська держава" взяла відповідальність за чергову атаку на церкву в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. “Ісламська держава” взяла відповідальність за атаку на монастир Святої Катерини в Єгипті, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ісламська держава взяла відповідальність за напад на блокпост поліції близько 800 метрів (ярдів) від входу в монастир”, — йдеться в повідомленні.
“Напад стався всього за 10 днів до візиту папи Франциска в Єгипет і всього за тиждень після двох вибухів бомб з терористами-самогубцями в християнських церквах”, — зазначає видання.
Як повідомляв УНН, у Єгипті знову атакували церкву, внаслідок чого одна людина загинула, четверо поранено. Нападу зазнав монастир Святої Катерини.