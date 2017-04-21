"Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже

В заявлении говорится, что нападающим был бельгиец Абу Юссеф, которого “ИД” называет “одним из своих бойцов”. Никаких других подробностей о личности преступника в заявлении не приводится.

Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.