"Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Париже. Об этом сообщило близкое к “ИД” агентство Amaq, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В заявлении говорится, что нападающим был бельгиец Абу Юссеф, которого “ИД” называет “одним из своих бойцов”. Никаких других подробностей о личности преступника в заявлении не приводится.
Как сообщал УНН, в центре Парижа на Елисейских полях произошла перестрелка , в результате которой пострадали двое полицейских. Один из сотрудников полиции погиб.