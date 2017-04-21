"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських в Парижі. Про це повідомило близьке до “ІД” агентство Amaq, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У заяві йдеться про те, що нападником був бельгієць Абу Юссеф, якого “ІД” називає “одним із своїх бійців”. Ніяких інших подробиць про особу злочинця в заяві не наводиться.
Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.