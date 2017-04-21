"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в Парижі

У заяві йдеться про те, що нападником був бельгієць Абу Юссеф, якого “ІД” називає “одним із своїх бійців”. Ніяких інших подробиць про особу злочинця в заяві не наводиться.

Як повідомляв УНН, у центрі Парижа на Єлісейських полях відбулася перестрілка, внаслідок якої постраждали двоє поліцейських. Один із співробітників поліції загинув.