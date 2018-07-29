Исламское государство угрожает расправой над заложниками в Эс-Сувейде

По его информации, террористы разослали послание с угрозами родственникам пленниц и требуют выкуп.

Кроме того, боевики добиваются от сирийского командования прекращении операции на северо-востоке Эс-Сувейди и предоставление им безопасного прохода к Сирийской пустыни. Ранее в другом своем послании террористы требовали остановить операцию правительственной армии в долине реки Ярмук на границе с Иорданией, где находится их последний форпост в провинции Дераа.

Напомним, в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра в административном центре провинции, городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города. Их жертвами стали 246 человек. Банды ИГ захватили также несколько поселков, в их руках могут находиться более 60 заложников из числа мирных жителей. Сирийская армия и жены народного ополчения преследуют террористов и уже освободили пять населенных пунктов.