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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32705 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97755 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121827 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168020 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152965 просмотра

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Исламское государство угрожает расправой над заложниками в Эс-Сувейде

Исламское государство угрожает расправой над заложниками в Эс-Сувейде

Киев  •  УНН

 • 5131 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Террористы из группировки “Исламское государство” угрожают совершить расправу над группой из 14 женщин, взятых в заложники во время нападения 25 июля на провинцию Эс-Сувейд на юге Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостной портал Al Masdar.

По его информации, террористы разослали послание с угрозами родственникам пленниц и требуют выкуп.

Кроме того, боевики добиваются от сирийского командования прекращении операции на северо-востоке Эс-Сувейди и предоставление им безопасного прохода к Сирийской пустыни. Ранее в другом своем послании террористы требовали остановить операцию правительственной армии в долине реки Ярмук на границе с Иорданией, где находится их последний форпост в провинции Дераа.

Напомним, в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда произошло несколько терактов. Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра в административном центре провинции, городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города. Их жертвами стали 246 человек. Банды ИГ захватили также несколько поселков, в их руках могут находиться более 60 заложников из числа мирных жителей. Сирийская армия и жены народного ополчения преследуют террористов и уже освободили пять населенных пунктов.

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