Ісламська держава погрожує розправою над заручниками в Ес-Сувейді

За його інформацією, терористи розіслали послання з погрозами родичам полонянок і вимагають викуп.

Крім того, бойовики домагаються від сирійського командування припинення операції на північному сході Ес-Сувейді та надання їм безпечного проходу до Сирійської пустелі. Раніше в іншому своєму посланні терористи вимагали зупинити операцію урядової армії у долині річки Ярмук на кордоні з Йорданією, де знаходиться їх останній форпост у провінції Дераа.

Нагадаємо, в середу в сирійській провінції Ес-Сувейда сталося кілька терактів. Спочатку потужний вибух прогримів у районі ринку Сук-ель-Ходра в адміністративному центрі провінції, місті Ес-Сувейда (92 км від Дамаска). Потім надійшли відомості про вибух у районі Ель-Мусаллех. Теракти супроводжувалися нападом бойовиків на населені пункти в околицях міста. Їх жертвами стали 246 осіб. Банди ІД захопили також кілька селищ, в їх руках можуть перебувати понад 60 заручників з числа мирних жителів. Сирійська армія і дружини народного ополчення переслідують терористів і вже звільнили п’ять населених пунктів.