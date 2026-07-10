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Искусство изготовления свадебного венка из перьев внесли в перечень культурного наследия

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Минкульт включил искусство изготовления свадебного венка из перьев в селе Великий Ключив в Национальный перечень нематериального культурного наследия. Традиция символизирует переход девушки к новому социальному статусу.

Искусство изготовления свадебного венка из перьев внесли в перечень культурного наследия

Искусство изготовления свадебного перьевого венка в селе Великий Ключев Ивано-Франковской области внесено в национальный перечень нематериального культурного наследия Украины, сообщили в Минкульте в пятницу, пишет УНН.

Министерство культуры Украины включило искусство изготовления свадебного перьевого венка в селе Великий Ключев Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

- говорится в сообщении.

О традиции

Перьевой венок невесты, как указано, является одним из самых торжественных и символичных элементов традиционного свадебного наряда села Великий Ключев. Он имеет большую округлую форму, напоминающую корону, и подчеркивает особый статус невесты — центральной фигуры свадебного обряда.

Основу венка составляет густо уложенное белое гусиное перо, сформированное в многочисленные мягкие цветы, которые равномерно покрывают всю его поверхность. Подобными цветами из перьев также украшают шляпу жениха.

Венок богато декорирован разноцветными цветочными элементами и бусинами. В центре расположена орнаментальная композиция из золотистых, красных и зеленых деталей, которая выполняет не только декоративную, но и обереговую функцию.

Цвета отделки имеют глубокое символическое значение: белый символизирует чистоту, девичью невинность и свет, красный — жизнь, любовь и продолжение рода, зеленый — молодость, плодородие и связь с природой, а золотой — солнце, достаток и благословение.

Перьевой венок сочетается с богатым ожерельем и традиционным вышитым нарядом, образуя целостный свадебный ансамбль. Он символизирует переход девушки в новый социальный статус, а его пышность и декоративная насыщенность подчеркивают торжественность обряда и высокий эстетический уровень местной традиции.

Технологию изготовления венка сохраняют и передают мастерицы старшего поколения, обучая дочерей и внучек непосредственно во время подготовки к свадебным обрядам. Несмотря на то, что в 1990-х годах традиция в основном существовала в формате театрализованных воспроизведений, с 2000-х годов она снова вернулась в реальную свадебную практику.

Традицию изготовления и дарения печенья "лошадки и барышни" внесли в перечень культурного наследия09.07.26, 15:35 • 2396 просмотров

Юлия Шрамко

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