Ирпенская городская власть уничтожает последние детские лагеря Киевской области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. 1 марта 2018 года на сессии Ирпенского городского совета депутаты во главе с председателем Владимиром Карплюком с нарушением закона проголосовали за распределение земельных участков, на которых размещены детские лагеря “Ясный” и “Сокол”. По предварительной оценке, рыночная стоимость земельных участков составляет более 5 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Comments.UA.
Как прокомментировал эксперт в сфере земельного законодательства Сергей Гапон, имущество расположено по адресу: ул.Давидчука, 63 в г.Ирпень Киевской области, на сегодня находится в ипотеке (ипотекодержателем выступает Национальный Банк Украины). А согласно требованиям Гражданского кодекса Украины и Закона Украины “Об ипотеке” любые действия в отношении переданного в ипотеку имущества без согласия ипотекодержателя являются недействительными, земельный участок и имущество по ул.Глинки, 4 в г.Ирпень Киевской области находится в пользовании Шевченковского районного совета в г.Киеве. Согласно положениям Земельного кодекса Украины, изъять из пользования земельный участок можно только с его письменного согласия или на основании решения суда.
Это не первая попытка Владимира Карплюка, который хорошо известен благодаря собственным задекларированным 67 квартирам, застроить ценные рекреационные земли.
Напомним, 24.01.2018 года Киевским окружным административным судом принято решение о возвращении в государственную собственность 15 гектаров леса, незаконно выделенных по представлению Ирпенского городского головы под многоэтажную застройку в г.Ирпень.
Несмотря на явные нарушения в принятии решения, ирпенский городской голова Владимир Карплюк намерен в очередной раз прикрыть земельный деребан заботой об АТО-шниках. Эта схема делается для пиара, основная масса участков выдается под многоэтажную застройку приближенным застройщикам, которые зарабатывают сверхприбыли, при этом землю они получают, как правило, вообще бесплатно.
К сожалению, область быстрыми темпами теряет свои зеленые зоны и рекреационный потенциал, зато регион уже сейчас сталкивается с перенаселением, дети учатся в две смены по 40 и больше детей в классе, детские сады перегружены, очередь превышает 5000 человек, в городе все чаще происходят аварии в электрических, водопроводных и газовых сетях, которые построены в основном в советские времена и не способны обслуживаться в перенаселенный город.
Напомним, что мэр Ирпеня является фигурантом более 10 уголовных внедрений, 20.12.2017 года, и уже получил уже второе подозрение в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, включая создание преступной организации, хищение бюджетных средств в составе преступной организации, подделка документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации. Карплюку грозит до 12 лет лишения свободы.