Ирпенская городская власть уничтожает последние детские лагеря Киевской области - СМИ

КИЕВ. 2 марта. УНН. 1 марта 2018 года на сессии Ирпенского городского совета депутаты во главе с председателем Владимиром Карплюком с нарушением закона проголосовали за распределение земельных участков, на которых размещены детские лагеря “Ясный” и “Сокол”. По предварительной оценке, рыночная стоимость земельных участков составляет более 5 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Comments.UA.