Ірпінська міська влада знищує останні дитячі табори Київщини - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. 1 березня 2018 року на сесії Ірпінської міської ради депутати на чолі з головою Володимиром Карплюком з порушенням закону проголосували за розподіл земельних ділянок, на яких розміщені дитячі табори "Ясний" і "Сокіл". За попередньою оцінкою, ринкова вартість земельних ділянок становить понад 5 млн доларів, передає УНН з посиланням на Comments.UA.

Як прокоментував експерт у сфері земельного законодавства Сергій Гапон, майно розташоване за адресою: ул.Давидчука, 63 в м.Ірпінь Київської області, на сьогодні перебуває в іпотеці (іпотекотримачем виступає Національний банк України). А відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про іпотеку" будь-які дії щодо переданого в іпотеку майна без згоди іпотекотримача є недійсними, земельну ділянку і майно по вул.Глінки, 4 в м.Ірпінь Київської області перебуває в користуванні Шевченківської районної ради в м.Києві. Згідно з положеннями Земельного кодексу України, вилучити з користування земельну ділянку можна тільки за його письмовою згодою або на підставі рішення суду.

Це не перша спроба Володимира Карплюка, який добре відомий власними задекларованими 67 квартирами, забудувати цінні рекреаційні землі.

Нагадаємо, 24.01.2018 року Київським окружним адміністративним судом прийнято рішення про повернення в державну власність 15 гектарів лісу, незаконно виділених за поданням Ірпінського міського голови під багатоповерхову забудову в м.Ірпінь.

Незважаючи на явні порушення в прийнятті рішення, ірпінський міський голова Володимир Карплюк має намір вчергове прикрити земельний дерибан турботою про АТО-шників. Ця схема робиться для піару, основна маса ділянок видається під багатоповерхову забудову наближеним забудовникам, які заробляють надприбутки, при цьому землю вони отримують, як правило, взагалі безкоштовно.

На жаль, область швидкими темпами втрачає свої зелені зони та рекреаційний потенціал, зате регіон вже зараз стикається з перенаселенням, діти навчаються у дві зміни по 40 і більше дітей в класі, дитячі садки перевантажені, черги сягають понад 5 тис. осіб, в місті все частіше відбуваються аварії в електричних, водопровідних і газових мережах, які побудовані в основному в радянські часи і не здатні обслуговуватися в перенаселеному місті.

Нагадаємо, що мер Ірпеня є фігурантом понад 10 кримінальних проваджень, 20.12.2017 року, та вже отримав другу підозру в низці тяжких і особливо тяжких злочинів, включаючи створення злочинної організації, розкрадання бюджетних коштів в складі злочинної організації, підробка документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великому розмірі у складі злочинної організації. Карплюку загрожує до 12 років позбавлення волі.

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