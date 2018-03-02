Ірпінська міська влада знищує останні дитячі табори Київщини - ЗМІ

КИЇВ. 2 березня. УНН. 1 березня 2018 року на сесії Ірпінської міської ради депутати на чолі з головою Володимиром Карплюком з порушенням закону проголосували за розподіл земельних ділянок, на яких розміщені дитячі табори "Ясний" і "Сокіл". За попередньою оцінкою, ринкова вартість земельних ділянок становить понад 5 млн доларів, передає УНН з посиланням на Comments.UA.