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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3524 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51360 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67748 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101039 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108578 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116270 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 121675 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Ирландский пенсионер отправится на Карибы после выигрыша в лотерею

Ирландский пенсионер отправится на Карибы после выигрыша в лотерею

Киев  •  УНН

 • 13269 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Дублина выиграл 1 млн евро в лотерею "EuroMillions" и собирается в полугодовой отпуск на Карибские острова. Об этом сообщает местное издание Irish Examiner, передает УНН.

Счастливчик приобрел выигрышный билет в прошлую пятницу, 15 марта. Двумя днями позже ирландец решил проверить свой билет.

“Продавец сказал мне, что я кое-что выиграл. Но я и подумать не мог, что речь идет об одном миллионе евро”, — рассказал новоиспеченный миллионер.

Теперь ирландский пенсионер сможет воплотить мечту в жизнь — спрятаться от холода на Карибских островах. Кроме того, он планирует отдыхать там каждую зиму.

Напомним, пенсионер из Тернопольской области восемнадцать лет мечтал о крупном выигрыше в лотерею, но посчастливилось ему только в феврале этого года. Он выиграл 1 млн грн в государственную лотерею “Лото-Забава” и стал почетным участником “Клуба миллионеров “М.С.Л.”

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