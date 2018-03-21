Ирландский пенсионер отправится на Карибы после выигрыша в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Житель Дублина выиграл 1 млн евро в лотерею "EuroMillions" и собирается в полугодовой отпуск на Карибские острова. Об этом сообщает местное издание Irish Examiner, передает УНН.
Счастливчик приобрел выигрышный билет в прошлую пятницу, 15 марта. Двумя днями позже ирландец решил проверить свой билет.
“Продавец сказал мне, что я кое-что выиграл. Но я и подумать не мог, что речь идет об одном миллионе евро”, — рассказал новоиспеченный миллионер.
Теперь ирландский пенсионер сможет воплотить мечту в жизнь — спрятаться от холода на Карибских островах. Кроме того, он планирует отдыхать там каждую зиму.
Напомним, пенсионер из Тернопольской области восемнадцать лет мечтал о крупном выигрыше в лотерею, но посчастливилось ему только в феврале этого года. Он выиграл 1 млн грн в государственную лотерею “Лото-Забава” и стал почетным участником “Клуба миллионеров “М.С.Л.”