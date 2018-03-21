Ірландський пенсіонер поїде на Кариби після виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Житель Дубліна виграв 1 млн євро в лотерею "EuroMillions" і збирається на півроку у відпустку на Карибські острови. Про це повідомляє місцеве видання Irish Examiner, передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний квиток минулої п'ятниці, 15 березня. Двома днями пізніше ірландець вирішив перевірити свій білет.
"Продавець сказав мені, що я дещо виграв. Але я і подумати не міг, що йдеться про один мільйон євро", - розповів новоспечений мільйонер.
Тепер ірландський пенсіонер зможе втілити мрію в життя - сховатися від холоду на Карибських островах. Крім того, він планує відпочивати там кожну зиму.
Нагадаємо, пенсіонер з Тернопільської області вісімнадцять років мріяв про великий виграш у лотерею, але пощастило йому лише в лютому цього року. Він виграв 1 млн грн в державну лотерею "Лото-Забава" і став почесним учасником "Клубу мільйонерів "М.С.Л.".