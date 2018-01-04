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Ирландский футболист выиграл в рождественскую лотерею 1 млн евро

Киев • УНН

 • 7381 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Ирландский футболист Кевин О’Коннор выиграл 1 млн евро в рождественскую лотерею "The National Lottery", передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Ирландский футболист выиграл в рождественскую лотерею 1 млн евро

Футболист сорвал джекпот с помощью лотерейного билета, который ему подарил его дядя и, по совместительству, крестный отец.

Сообщается, что К.О’Коннор еще не определился, на что потратит свой выигрыш. Вместе с этим, футболист отмечает, что ему понадобится несколько дней, чтобы решить, что делать с деньгами.

"Для меня самым важным является тот факт, что моя семья сегодня рядом со мной. Мои родные будут для меня всегда на первом плане. А в целом я планирую "помогать" моей команде подняться в лиге", - сказал футболист.

Напомним, в последний день 2017 года харьковчанин выиграл 1 млн грн в лотерею "Лото Забава". Счастливчик стал 20-м за тот год лотерейным миллионером.

Ранее "Лото-Забава" была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это 279 человек.

Организовывает "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад "М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.

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