Ірландський футболіст виграв у різдвяну лотерею 1 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Ірландський футболіст Кевін О'Коннор виграв 1 млн євро в різдвяну лотерею "The National Lottery", передає УНН з посиланням на The Guardian.
Футболіст зірвав джекпот за допомогою лотерейного квитка, який йому подарував його дядько і, за сумісництвом, хресний батько.
Повідомляється, що К.О'Коннор ще не визначився, на що витратить свій виграш. Разом з цим, футболіст відзначає, що йому знадобиться кілька днів, щоб вирішити, що робити з грошима.
"Для мене найважливішим є той факт, що моя сім'я сьогодні поруч зі мною. Мої рідні будуть для мене завжди на першому плані. А в цілому я планую "допомагати" моїй команді піднятися в лізі", - сказав футболіст.
Нагадаємо, в останній день 2017 року харків'янин виграв 1 млн грн в лотерею "Лото Забава". Щасливчик став 20-м за той рік лотерейним мільйонером.
Раніше "Лото-Забава" була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державнії лотереї, а це 279 осіб.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. в будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.