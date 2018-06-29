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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101547 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 116954 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137447 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143416 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181137 просмотра

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7 марта, 17:42 • 156653 просмотра

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Ирландия заявила о поддержке санкций против России

Ирландия заявила о поддержке санкций против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом и Вице-премьер-министром - Министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени. В ходе встречи ирландская сторона заявила о поддержке санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде всего в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.п." , - говорится в сообщении.

Также во время встречи была достигнута договоренность направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.

"В этом контексте важное значение для эффективного дальнейшего развития двусторонних отношений будет запланировано открытие Посольства Ирландии в Украине", - отметили в МИД.

Напомним, Европейский союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России.

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